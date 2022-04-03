В ЛНР высказались по поводу скандального фейкового видео из города Буча

По словам советника главы ЛНР Родиона Мирошника, постановочную видеозапись с внезапно ожившими жертвами преступлений российских военных можно назвать примером работы западных PR-компаний, занимающихся продвижением ложной информации о происходящем на Украине.

"Массовая съёмка постановочных "преступлений русских" в городах под Киевом. Конвейер работает, но дает периодически сбой, которые Запад, впрочем, не замечает… Их впечатляют сами "преступления" и повод громко кричать, что русские — убийцы. Разоблачения потом уже никого не интересуют, всегда можно отмахнуться и не интересоваться последствиями", — отметил Мирошник в своем Telegram-канале.

Советник главы ЛНР рассказал, что сами представители США признавались, что "продвижением фейков о ситуации на Украине занимаются как минимум 150 PR-структур и ключевые западные медиа-компании", и нашумевшее видео из города Буча — яркий пример их работы.

Видеозапись, сделанная после ухода российских военных в городе Буча Киевской области, показывает многочисленных погибших мирных жителей, лежащих на дороге. Однако внимательные пользователи заметили, что тела "погибших" шевелятся, отодвигая руки и ноги подальше от колёс проезжающих рядом с ними военных машин. Кроме того, в зеркале заднего вида зрители увидели, как "труп", минуту назад лежавший неподвижно, встал со своего места после того, как машина, ведущая съёмку, проехала мимо.