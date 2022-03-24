Зачем США тиражируют фейки о спецоперации РФ на Украине - ответил политолог

США активно распространяют фейки о спецоперации России на Украине, чтобы сохранить однополярный мир как можно дольше, заявил политолог и директор Международного института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов. Однако многополярный мир уже складывается у всех на глазах.

Эксперт в беседе со "Свободной прессой" заметил, что Штаты стремятся удержать свой "статус-кво в логике однополярного мира, где есть единственный полицейский, единственный судья, единственный регулятор".

"США считают, что имею право вешать на всех ярлыки — кого-то они "назначают" военным преступником, а кого-то нет. Однако, сейчас у всех на глазах складывается новый многополярный мир. И чем больше этому процессу сопротивляются в Вашингтоне, тем динамичнее происходит формирование этого мира", — высказался он.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Киев полностью срежиссировал провокацию об "авиаударе" по больнице № 3 в Мариуполе, чтобы обвинить Россию в атаке.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.