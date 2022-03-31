Госдеп: в России преследуют американцев по признаку гражданства

Представитель Госдепартамента США заявил, что все американцы, которые в настоящее время находятся в России и на Украине, должны немедленно покинуть эти страны, поскольку они могут "привлечь внимание российских силовиков" из-за своего гражданства.

Нед Прайс, выступая на ежедневном брифинге для прессы, сказал, что "несколько граждан США уже задержаны в этих странах" и предположил, что "аресты будут продолжаться", потому что "президент России Владимир Путин очерняет равенство, свободу слова и права человека".

Спикер Госдепа не уточнил, с чего вдруг правительство США выпустило такое требование-предупреждение, если на сегодня в России задержана одна-единственная американка. Да и та по уголовной статье.

Напомним, звезда баскетбола WNBA Бритни Гринер попалась на наркотиках и была арестована 17 февраля — за неделю до начала спецоперации на Украине. В московском Шереметьево запрещённые препараты в багаже баскетболистки унюхала собака. Гринер обвиняется в контрабанде наркотиков, и суд постановил держать ее в тюрьме до 19 мая.