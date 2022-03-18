Си Цзиньпин рассказал, что является главным в вопросе Украины

По мнению председателя КНР Си Цзиньпина, самым главным в попытках преодолеть украинский кризис является желание сторон продолжать переговоры, а важнее всего не допустить дальнейших жертв среди мирных граждан. Такую позицию Си Цзиньпин озвучил во время беседы с лидером США Джо Байденом.

"Главным приоритетом является продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение огня", — сказал Си Цзиньпин, которого цитирует МИД КНР.

Лидер КНР уверен, что ведущий мировые державы в будущем обязаны уважать друг друга, отказаться от идеи глобального противостояния и стремиться к созданию устойчивой всеобщей, а также региональной безопасности.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины, в результате которой все военные преступники, ответственные за гибель мирных граждан в Донбассе, будут преданы суду. Российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся только по украинской военной инфраструктуре.

По сообщению Минобороны РФ, на 18 марта свыше 4 тысяч объектов военной инфраструктуры Украины ликвидированы, наряду с 1,4 тысячами танков и бронемашин, более 180 единиц авиатехники, 183 беспилотными летательными аппаратами и системами залпового огня в количестве 138 штук.

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