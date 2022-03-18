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Автор Юлия Миленина

В Госдуме сравнили Байдена с капитаном "Титаника", который ведёт США к краху

Мир

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя поставки американского оружия на Украину, заявил, что президент США Джо Байден напоминает ему капитана "Титаника".

В Госдуме сравнили Байдена с капитаном "Титаника", который ведёт США к краху

По его словам, американский лидер ведёт свою страну к неизбежному краху из-за постоянных "антироссийских выпадов", передаёт РИА Новости.

"Байден всё больше напоминает капитана "Титаника", который ведёт лайнер под названием США к неминуемой гибели", — сказал Шеремет.

Он добавил, что поставки военной техники Киеву и санкции в отношении РФ приближают США к экономическому и политическому краху. Политик подчеркнул: рано или поздно Штаты столкнутся с "айсбергом нерешаемых проблем".

Кроме того, парламентарий убеждён: Байден, проводя враждебную и агрессивную политику, подрывает благополучие всего американского народа.

Шеремет добавил, что власти РФ должны до конца довести спецоперацию по демилитаризации Украины, несмотря на действия Запада и киевского режима.

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