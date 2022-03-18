В Госдуме сравнили Байдена с капитаном "Титаника", который ведёт США к краху

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя поставки американского оружия на Украину, заявил, что президент США Джо Байден напоминает ему капитана "Титаника".

По его словам, американский лидер ведёт свою страну к неизбежному краху из-за постоянных "антироссийских выпадов", передаёт РИА Новости.

"Байден всё больше напоминает капитана "Титаника", который ведёт лайнер под названием США к неминуемой гибели", — сказал Шеремет.

Он добавил, что поставки военной техники Киеву и санкции в отношении РФ приближают США к экономическому и политическому краху. Политик подчеркнул: рано или поздно Штаты столкнутся с "айсбергом нерешаемых проблем".

Кроме того, парламентарий убеждён: Байден, проводя враждебную и агрессивную политику, подрывает благополучие всего американского народа.

Шеремет добавил, что власти РФ должны до конца довести спецоперацию по демилитаризации Украины, несмотря на действия Запада и киевского режима.

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