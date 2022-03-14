ФРГ попросила Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами

Министерство внутренних дел ФРГ обратилось к Польше с просьбой о приостановке отправки в Германию спецпоездов с украинскими беженцами. Об этом сообщил замглавы польского МВД Павел Шефернакер.

"Вчера вечером я говорил с немецким МВД, где нас попросили приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже сложилась ситуация бутылочного горлышка", — цитирует замминистра ТАСС.

Шефернакер сообщил, что за три дня из трёх городов республики в ФРГ направились 28 тысяч украинцев. При этом в Польше остаётся ещё 1,5 млн беженцев.

По мнению Шефернакера, просьба Германии о приостановке отправки спецпоездов показывает степень неготовности Евросоюза к ситуации с украинскими беженцами.

"Масштабы эмиграции с Украины застали всю Европу врасплох", — отметил замминистра.

По информации Погранохраны Польши, с 24 февраля в страну с Украины въехали около 1,8 млн человек. За прошедшие выходные польские власти направили около 20 поездов с беженцами в ФРГ, а также несколько доппоездов в Чехию.

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