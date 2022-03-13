Киевлянин в парике и с макияжем, выдавая себя за женщину, пытался сбежать с территории Украины, чтобы уклониться от мобилизации. Об этом сообщили в государственной погранслужбе страны.
По информации ведомства, мужчину, планировавшего незаконно пересечь границу, заметили в пункте пропуска "Порубное". Он предъявил пограничникам паспорт своей супруги. Кроме того, рядом с жителем Киева был его несовершеннолетний ребёнок.
"Инспектор пограничного контроля сразу разоблачила замысел 30-летнего мужчины. Не помогли киевлянину макияж и парик, которые он надел на себя", — сказано в официальном Facebook-аккаунте госпогранслужбы.
Нарушителя привлекли к административной ответственности за попытку нелегального пересечения границы. Также ему может грозить уголовное наказание, предусмотренное статьёй 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации".
Ранее в Винницкой области пограничники задержали 11 уклонистов, которые хотели добраться до Молдовы.
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