Косачев: США готовят госпереворот

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев разъяснил исключение ЛНР и ДНР из санкций США как первый шаг к государственному перевороту в этих республиках.

По его словам, Белый дом разрешил сделки для неправительственных организаций по поддержке гуманитарных проектов, а также по развитию демократии в ДНР и ЛНР. Со ссылкой на Министерство финансов США, вице-спикер Совфеда отметил, что Соединенные Штаты разрешат "определенные действия", направленные на гуманитарную поддержку ЛНР и ДНР — например, "проекты, касающиеся базовых нужд, образования и демократии".

"Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот — Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР. Других "гуманитарных проектов" у США для вас нет", — сказано в Telegram-канале сенатора.

Косачев обратил внимание на то, что после майдановского путча и на протяжении восьми лет американские политики закрывали глаза, когда Киев начал методично "расстреливать три с половиной миллиона своих граждан" на Донбассе.

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