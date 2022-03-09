Посол США рекомендовал американцам немедленно покинуть РФ

Гражданам США стоит по возможности покинуть РФ немедленно, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.

"Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас», - цитирует американского дипломата РИА Новости.

По словам Салливана, тем, кто пока не собирается выезжать из РФ, стоит продумать план действий на случай, если российские власти решат закрыть американское посольство.

Посол сообщил, что не намерен покидать РФ, но не исключил возможность своей высылки.

"Мы всё ещё здесь, мы работаем, я не планирую никуда уезжать", - подчеркнул Салливан.

Ранее Госдепартамент США посоветовал американцам, которые игнорируют рекомендации отказаться от поездок на Украину и всё же намереваются отправиться туда, предварительно составить завещание. Также им предложено оставить образцы своей ДНК в каком-нибудь из американских медучреждений.

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