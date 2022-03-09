Политолог Перенджиев рассказал о сроках окончания спецоперации на Украине

Спецоперация России на Украине, скорее всего, будет продолжаться до мая. При этом освобождения всей территории Донбасса следует ждать уже в ближайшие дни. Такое мнение высказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью Телеканалу "360".

"Где-то примерно в течение ближайших десяти дней мы всё-таки придём к такому знаменательному дню как день освобождения Донбасса. Есть весьма серьёзная на этот момент надежда", — сказал Перенджиев.

Полностью же окончание спецоперации придётся примерно на начало-середину мая, сказал политолог.

По его мнению, решение всех накопившихся вопросов в ближайшие дни едва ли возможно. Перенджиев признался, что всем хотелось бы завершить всё это ко Дню Победы, добавив, что есть вероятность, что не все планы могут воплотиться в реальность.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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