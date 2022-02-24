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Автор Светлана Нерадовская

Когда закончится спецоперация на Украине, рассказал политолог Храмчихин

Мир

Политолог Александр Храмчихин рассказал, когда и каким образом будет закончена военная спецоперация РФ на Украине.

Когда закончится спецоперация на Украине, рассказал политолог Храмчихин

"Судя по дате закрытия аэропортов в южных регионах нашей страны до 2 марта, российское командование рассчитывает завершить воздушную фазу операции по демилитаризации Украины именно к этому сроку", — рассказал замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе с газетой "Взгляд".

А полностью спецоперация должна завершиться 18 мая — эксперт напомнил, что именно до этой даты РФ закрыла для гражданской авиации отдельные участки воздушного пространства, примыкающие к украинской границе.

Итогом же спецоперации России на Украине, по мнению политолога, станет заход российских войск на большую часть Украины, кроме её западных областей.

"Думаю, как минимум российские войска займут территорию всех украинских областей, кроме западных. Максимум — вообще всю территорию соседней с нами республики. Честно говоря, я считаю, что тут третьего и не дано" — сказал Храмчихин.

Утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина в Донбассе была начата военная операция по защите населения региона, после соответствующей просьбы о помощи, поступившей президенты от властей самопровозглашённых республик. На всей территории Украины введено военное положение.

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Спецоперация на Донбассе. Путин принял решение. Прямая трансляция
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина
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