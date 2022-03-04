СВР: спецслужбы НАТО перебрасывают иностранных боевиков на Украину

Спецслужбы стран НАТО переправляют на Украину иностранных террористов-боевиков, сообщила Служба внешней разведки РФ.

"Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что спецслужбы США и Великобритании в последние недели де-факто превратили территорию Польши в "логистический хаб", используемый для поставок оружия и переправки на Украину боевиков, в том числе с Ближнего Востока", — передаёт ТАСС сообщение пресс-бюро СВР.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Ранее в Польше ответили, будет ли НАТО отправлять войска на Украину. Директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох заявил, что не может быть и речи об отправке польских войск на украинскую территорию. Однако на вопрос, будет ли интервенция НАТО на Украине, он сказал, что рано отвечать на него однозначно.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии Россия и Украина приступили к переговорам. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. В четверг, 3 марта, после второго раунда переговоров помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал об итогах. Так, по его словам, минобороны России и Украины пришли к договору о создании гуманитарных коридоров для выхода гражданских.

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