Абрамович выступает в роли миротворца между Украиной и Россией

Российский олигарх Роман Абрамович пытается внести свой вклад в восстановление мира между Украиной и Россией.

"Я могу подтвердить, что с Романом Абрамовичем связалась украинская сторона с просьбой помочь в поисках мирного урегулирования, и с тех пор он пытается помочь", — сообщил пресс-секретарь бизнесмена, слова которого приводит телеканал Sky News.

По информации журналистов, Абрамовича попросил помочь в поисках компромисса между российской и украинской стороной кинопродюсер из Украины Александр Роднянский.

Ранее в понедельник, 28 февраля, в Белоруссии стартовали переговоры между делегациями Украины и России. С российской стороны переговоры ведёт помощник президента Владимир Мединский. Известно основное требование украинской стороны — "немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".

Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.

В Минобороны уже неоднократно заявляли, что никаких ракетных, артиллерийских или авиа ударов российскими силами по городам Украины не наносится, и мирное население во время операции не пострадает, так как её целью является исключительно вывод из строя военной инфраструктуры.

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