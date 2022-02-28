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Автор Екатерина Широкова

The Washington Post: Минск — продолжение Кремля, он направит войска на Украину

Мир

Власти США заявили, что уже сегодня Белоруссия может направить своих военных на Украину, чтобы поддержать российскую спецоперацию. Кроме того, американские политики считают, что "Минск стал продолжением Кремля".

По данным The Washington Post, президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать "отмашку" на выдвижение военного подкрепления в Незалежную в ближайшее время.

"Совершенно ясно, что Минск теперь является продолжением Кремля", — заявил газете американский чиновник, который пожелал остаться анонимным.

Ранее власти Японии заявили о возможных санкциях против Белоруссии, на фоне происходящего конфликта вокруг Украины. По сообщению МИД страны, кабмин намерен рассмотреть персональные ограничения против президента и её граждан.

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