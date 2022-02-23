Аналитик NI объяснил, в чём ошибался Запад в отношении Путина

По мнению американского журналиста Дова Закхейма, Запад допустил ошибку относительно оценки роли российского лидера Владимира Путина на международной арене.

Обозреватель напомнил, что ещё недавно западные политики воспринимали Путина как тактика, не считая его стратегом.

"Как же они ошибались", — отметил Закхейм в своей статье для издания The National Interest.

Автор перечислил действия российского лидера, которые заставляют считаться с Россией в мире. Он напомнил, что при Путине невероятно усилилось влияние РФ на востоке Средиземноморья, Москва теперь контролирует некоторые сирийские стратегические объекты — аэропорт в Хмеймиме и военно-морскую базу в Тартусе, среди партнёров России — Израиль, Египет, Греция.

Теперь же, по мнению Закхейма, позиции РФ в Европе также становятся сильнее, и эта тенденция, вероятно, продолжится, превращая Россию в великую страну.

"А теперь он укрепил влияние в Европе — признал Абхазию, Южную Осетию, Луганскую и Донецкую народные республики. Белоруссия также вошла в сферу влияния Москвы. Несомненно, то же самое произойдёт и с Украиной", — написал колумнист.

Кроме того, автор напомнил, что ситуация, аналогичная той, что сегодня развивается с ДНР и ЛНР, когда-то происходила и с США: когда в 1837 году от Мексики отделился Техас, Вашингтон так же признал его независимость, а потом он стал частью Соединённых Штатов.

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