Лондон введёт санкции против российских парламентариев из-за признания ДНР и ЛНР

Власти Великобритании введут санкции против российских депутатов и сенаторов из-за признания ими независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает британский МИД.

"Великобритания распространит санкции на тех членов российской Госдумы и Совета Федерации, которые голосовали за признание независимости Донецка и Луганска", — цитирует сообщение министерства ТАСС.

В МИД назвали признание самопровозглашённых республик РФ грубым нарушением суверенитета Украины. По информации ведомства, власти Великобритании не исключают введения запрета на экспорт высоких технологий в РФ, а также санкций против её суверенного долга. Кроме того, в МИД заявили о готовности Лондона изолировать "российские банки от глобальной экономики" в случае, если РФ "не отойдёт от края".

Во вторник, 22 февраля, Госдума и Совфед ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве между РФ и ДНР и ЛНР, подписанные накануне российским президентом Владимиром Путиным. В минувший понедельник, 21 февраля, глава государства подписал также указы о признании независимости самопровозглашённых республик.

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