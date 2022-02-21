ОБСЕ предупредила Россию о последствиях признания ДНР и ЛНР

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предупредил, что если Россия признает независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, то тем самым нарушит Минские соглашения.

Ранее в Кремле завершилось заседание Совета безопасности, на котором решался вопрос о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Все члены Совбеза единогласно высказались за признание. Президент России Владимир Путин пообещал огласить своё решение до конца дня.

По словам Рау, министры иностранных дел Евросоюза готовы занять "однозначную, полную единства позицию" в случае признания Россией ДНР и ЛНР.

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