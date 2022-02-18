Лавров назвал "прямым вызовом" отказ Киева от переговоров с ЛНР и ДНР

Заявления Киева об отказе от переговоров с ЛНР и ДНР можно расценивать как вызов и прямой отказ от Минских соглашений, считает глава российского МИД Сергей Лавров.

"Это прямой вызов и прямой отказ выполнять Минские договорённости", — цитирует ТАСС заявление российского министра на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Лавров подчеркнул необходимость полного и последовательного выполнения Минских соглашений и заявил, что отказ украинских властей от переговоров с ДНР и ЛНР вызывает серьёзную озабоченность в РФ.

"С нашей стороны была подчёркнута серьёзная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском", — сказал глава МИД.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести прямых переговоров с самопровозглашёнными республиками, пояснив, что это не имеет смысла.

"Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время?" — сказал украинский лидер.

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