Столтенберг: признание Москвой ДНР и ЛНР станет нарушением Минских соглашений

В случае признания Москвой ДНР и ЛНР этот шаг будет расценён как нарушение международных норм и Минских соглашений, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, признание самопровозглашённых республик — это вопиющее нарушение суверенитета Украины.

"Такое признание станет также нарушением международных норм. Помимо этого, оно станет нарушением Минских соглашений", — цитирует главу альянса ТАСС.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Госдумы приняли решение направить президенту РФ Владимиру Путину обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев воспримет признание Москвой самопровозглашённых республик как выход РФ из Минских соглашений.

В Верховной раде призвали международное сообщество не признавать решения РФ, связанные с признанием независимости ДНР и ЛНР. Также в Раде сочли, что признание Москвой самопровозглашённых республик позволит Киеву отказаться от выполнения Минских договорённостей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен