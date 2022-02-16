США рассматривают ряд санкционных мер в отношении лиц из близкого окружения президента России Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Журналист спросил у Псаки, может ли Вашингтон внести в "чёрный список" людей из близкого окружения Путина из-за преследования в России оппозиционера Алексея Навального*.
"Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга", — сказала пресс-секретарь на брифинге.
Ранее в колонии, где отбывает наказание Навальный, начался суд против него. Оппозиционер обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду.
Ранее Навальный* рассказал о "кусающихся ценах" в тюремном ларьке.
* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно" на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно" на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.