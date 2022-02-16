США готовят санкции против окружения Путина из-за Навального*

США рассматривают ряд санкционных мер в отношении лиц из близкого окружения президента России Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Журналист спросил у Псаки, может ли Вашингтон внести в "чёрный список" людей из близкого окружения Путина из-за преследования в России оппозиционера Алексея Навального*.

"Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга", — сказала пресс-секретарь на брифинге.

Ранее в колонии, где отбывает наказание Навальный, начался суд против него. Оппозиционер обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду.

Ранее Навальный* рассказал о "кусающихся ценах" в тюремном ларьке.

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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