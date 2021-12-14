Навальный* пожаловался на расценки в тюремном ларьке: "Мамочки, ну и цены"

Алексей Навальный*, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, рассказал о "кусающихся ценах" в тюремном ларьке.

Блогер рассказал в своём Instagram-аккаунте, что два раза в месяц заключённые имеют право отовариться в магазине, где ассортимент продукции очень скудный. При этом "сидельцу" разрешают потратить не более 9000 рублей в месяц.

"Мамочки, ну и цены, — шепчу я и смотрю на прилавок в том же отчаянном ужасе, что испытывает сейчас любой пенсионер в магазине. Ведь два раза в месяц я пенсионер", — объяснил самый известный зэк России.

Навальный считает, что у него есть определённые преимущества в сравнении с российскими пенсионерами, которые в среднем получают пенсию в размере 15800 рублей.

"Мне дают, хоть и плохую, но бесплатную еду. Я в робе — мне не нужна ни одежда, ни обувь. Я не трачу на ЖКХ, мобильную связь, интернет, транспорт, лекарства. Мне не надо покупать подарки бестолковым, но любимым внукам. Ну и тд. Вычитаем из средней пенсии обязательные непродуктовые расходы и получится, что мои 9000 в месяц на еду сравнимы с тем, сколько может на неё потратить средний пенсионер", — поделился своими размышлениями оппозиционер.

Навальный обращает внимание на огромные цены и их стремительный рост. Это явление заключённый назвал "великой инфляционной трагедией пенсионера".

"Сначала роскошью стала тушёнка, подорожав со 140 рублей до 250 (79%). Я не покупаю её давно и уверяю вас, пенсионер может поесть картошечку с тушёнкой максимум раз в месяц", — пишет Алексей.

Блогер отмечает, что в ларьке берёт консервы: фасоль, зелёный горошек и кукурузу. Все эти продукты, по словам Навального, выросли в цене с 56-70 рублей до 80-85 (30%).

"Сыр российский стоит теперь 237 рублей, и я только скольжу по нему взглядом, думая: это еда олигархов", — объясняет Навальный.

Оппозиционер признаётся, что с большим беспокойством ждёт нового скачка цен.

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.