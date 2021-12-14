EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украина разрешила допуск в страну иностранных военных для учений
Волочкова купила кота за полмиллиона рублей: "Это чудо стоит того"
Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии
На Олимпиаде в Пекине не будут присутствовать официальные лица Австрии
Зеленский: запуск "Северного потока-2" обрушит безопасность в Европе
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам тюрьмы
Миллиардер об угрозах санкций против России: "Надоело это позорище"
Эстония пытается избежать энергокризиса с помощью России
Ещё проверят: в России создали модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"

Навальный* пожаловался на расценки в тюремном ларьке: "Мамочки, ну и цены"

Общество

Алексей Навальный*, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, рассказал о "кусающихся ценах" в тюремном ларьке.

Навальный* пожаловался на расценки в тюремном ларьке: "Мамочки, ну и цены"

Блогер рассказал в своём Instagram-аккаунте, что два раза в месяц заключённые имеют право отовариться в магазине, где ассортимент продукции очень скудный. При этом "сидельцу" разрешают потратить не более 9000 рублей в месяц.

"Мамочки, ну и цены, — шепчу я и смотрю на прилавок в том же отчаянном ужасе, что испытывает сейчас любой пенсионер в магазине. Ведь два раза в месяц я пенсионер", — объяснил самый известный зэк России.

Навальный считает, что у него есть определённые преимущества в сравнении с российскими пенсионерами, которые в среднем получают пенсию в размере 15800 рублей.

"Мне дают, хоть и плохую, но бесплатную еду. Я в робе — мне не нужна ни одежда, ни обувь. Я не трачу на ЖКХ, мобильную связь, интернет, транспорт, лекарства. Мне не надо покупать подарки бестолковым, но любимым внукам. Ну и тд. Вычитаем из средней пенсии обязательные непродуктовые расходы и получится, что мои 9000 в месяц на еду сравнимы с тем, сколько может на неё потратить средний пенсионер", — поделился своими размышлениями оппозиционер.

Навальный обращает внимание на огромные цены и их стремительный рост. Это явление заключённый назвал "великой инфляционной трагедией пенсионера".

"Сначала роскошью стала тушёнка, подорожав со 140 рублей до 250 (79%). Я не покупаю её давно и уверяю вас, пенсионер может поесть картошечку с тушёнкой максимум раз в месяц", — пишет Алексей.

Блогер отмечает, что в ларьке берёт консервы: фасоль, зелёный горошек и кукурузу. Все эти продукты, по словам Навального, выросли в цене с 56-70 рублей до 80-85 (30%).

"Сыр российский стоит теперь 237 рублей, и я только скольжу по нему взглядом, думая: это еда олигархов", — объясняет Навальный.

Оппозиционер признаётся, что с большим беспокойством ждёт нового скачка цен.

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Навальный: «В тюрьме все время ждешь»
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии
Волочкова купила кота за полмиллиона рублей: "Это чудо стоит того"
На Олимпиаде в Пекине не будут присутствовать официальные лица Австрии
Зеленский: запуск "Северного потока-2" обрушит безопасность в Европе
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам тюрьмы
Миллиардер об угрозах санкций против России: "Надоело это позорище"
Психолог: советские ценности в воспитании помогают предотвратить буллинг
Эффектная внешность: маленькие секреты создания имиджа красотки
Навальный* пожаловался на расценки в тюремном ларьке: "Мамочки, ну и цены"
Эстония пытается избежать энергокризиса с помощью России
Популярное
Шоу-бизнес
Сбежавший из РФ Моргенштерн раздаривает имущество

Моргенштерн не может забрать свой драгоценный "Кадиллак" с собой в бега, поэтому решил подарить автомобиль одному из своих поклонников.

Сбежавший из РФ Моргенштерн раздаривает имущество
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Здоровье
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Политика. Новости и аналитика
Небензя объяснил, почему Россия пошла против всех в Совбезе ООН
Мир. Новости мира
Кабмин ФРГ: Лукашенко не признали в Германии как законного правителя Белоруссии
Дмитрий Соколов Как советский самолёт без пилота войска НАТО напугал Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Глава МИД ФРГ парой фраз взвинтила цены на газ в Европе
Шоу-бизнес
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Песков прокомментировал слова Лукашенко о перекрытии транзита газа в Европу
Политика. Новости и аналитика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о перекрытии транзита газа в Европу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников