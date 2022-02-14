Президент США Джо Байден поздравил с днём Святого Валентина журналистов, которые спросили у него про "вторжение" России на Украину.
Видео опубликовано в Telegram-канале RT. На кадрах президент США идёт рядом со своей женой Джилл.
"Господин президент, риск российского вторжения выше, чем когда-либо?" - спрашивают журналисты. Байден остановился, снял маску и сказал:
"Счастливого Дня святого Валентина!"
Ранее Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за риска вооружённого конфликта. Ранее с подобным призывом к своим гражданам выступили власти многих стран Евросоюза. Также США и другие государства начали эвакуировать семьи дипломатов из Киева на фоне обострения ситуации в стране.
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Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.