Байден ответил поздравлением на вопрос о "вторжении" РФ на Украину

Президент США Джо Байден поздравил с днём Святого Валентина журналистов, которые спросили у него про "вторжение" России на Украину.

Видео опубликовано в Telegram-канале RT. На кадрах президент США идёт рядом со своей женой Джилл.

"Господин президент, риск российского вторжения выше, чем когда-либо?" - спрашивают журналисты. Байден остановился, снял маску и сказал:

"Счастливого Дня святого Валентина!"

Ранее Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за риска вооружённого конфликта. Ранее с подобным призывом к своим гражданам выступили власти многих стран Евросоюза. Также США и другие государства начали эвакуировать семьи дипломатов из Киева на фоне обострения ситуации в стране.