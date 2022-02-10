Попытка "достать соседа" провалилась: как Литва "сохраняет лицо"

В Литве ответили на сообщение о возможных санкциях Минска в отношении компаний балтийской республики.

Анонсированные Минском ответные экономические санкции в отношении Литвы, из-за которых у прибалтийской страны уже начались проблемы, по словам премьер-министра Ингриды Шимоните, "были ожидаемы" и "никого не напугали".

Чиновница в ходе пресс-конференции подчеркнула, что Белоруссия и Россия "при возникновении спорных вопросов — реальных или мнимых" всегда "предпринимают различные действия":

"Литва к такому поведению привыкла, когда внезапно, неожиданно может сломаться какая-нибудь труба или произойти какие-нибудь неожиданные вещи".

Выступление литовского премьера, впрочем, не очень вяжется с действиями властей страны. Напомним, ранее Литва громко заявила о "незаконности" действий соседней Белоруссии и потребовала от Евросоюза "выступить единым фронтом" против Минска, введя общеевропейские санкции. Чтоб "другим" неповадно было вредить экономике стран Балтии.

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