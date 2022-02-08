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Автор Антон Куликов

Как и предполагалось: у Литвы начались проблемы из-за санкций Белоруссии

Экономика

Литовские предприятия начали сокращать сотрудников после введения санкций против Белоруссии и ответных действий Минска. В частности, Литовская железная дорога сообщила о падении грузопотока на 10% после того, как Белоруссия объявила об остановке транзита ряда товаров из Литвы.

Как и предполагалось: у Литвы начались проблемы из-за санкций Белоруссии

С 7 февраля запрещён транзит через Белоруссию следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, которые были погружены на станциях, относящихся к ведению Литовских железных дорог.

Под санкции Белоруссии попали в том числе такие крупные предприятия, как

  • завод химических удобрений Achema
  • и Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод, который ныне принадлежит польской компании Orlen Lietuva.

Сейчас в этих компаниях говорят об альтернативных маршрутах экспорта через Польшу. Хотя маршрут через Белоруссию был самым коротким. А следовательно, и наиболее выгодным.

Но ещё перед началом действия ограничений со стороны Белоруссии пресс-служба Литовской железной дороги объявила о намерениях сократить в течение года до 300 сотрудников. Директор ЛЖД по персоналу Ирена Янкуте-Балкуне подчеркнула, что сотрудникам пообещали вернуть их рабочие места, если ситуация изменится.

Речь не только о Литовской железной дороге. Транзит только белорусского калия давал Клайпедскому порту и Литовской железной дороге пятую часть грузопотока, сообщает Rubaltic.ru. И это всего лишь часть товаров, которые Белоруссия экспортировала через Литву. А ранее белорусский транзит составлял более трети грузооборота Клайпедского порта и железной дороги.

Годом ранее Белоруссия прекратила экспорт через порт Клайпеды нефтепродуктов. Теперь прекращён экспорт калийных удобрений.

Неделю назад премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что экспорт переориентирован с Литвы на Россию.

"Мы давно готовились к этой ситуации, это было анонсировано. Мы, как и обещали, свои поставки переориентировали. За счёт более длинного (логистического) плеча в Российской Федерации наши производители немного потеряли маржинальность, но она будет компенсирована ростом мировых цен. По сути, мы ничего не потеряли, может, даже и выиграли. Потеряла чисто экономика Литвы", — заявил тогда Головченко.

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"России есть чему поучиться у Белоруссии"
Редактор: Елена Тимошкина
Темы литва белоруссия
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