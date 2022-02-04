Госдеп США ввёл санкции против белорусских властей

Американская сторона ввела санкции против ряда чиновников Белоруссии, которые по мнению Вашингтона, участвовали в преследовании диссидентов за рубежом. По сообщению Госсекретаря Энтони Блинкена, США вводят визовые рестрикции в отношении "подозреваемых".

Кто конкретно из представителей властей Белоруссии стал персоной нон грата для Белого дома, госсек не перечислил.

"Госдепартамент вводит визовые рестрикции в отношении граждан Белоруссии в рамках "Запрета Хашукджи" — инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году", — цитирует заявление американской стороны РИА Новости.

Исходя из сообщения Госдепа санкции касаются дела об "ответственности за преследование белорусских спортсменов за рубежом".

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