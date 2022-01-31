Глава ЛНР Пасечник: Луганск был бы признателен за поставки оружия в Донбасс

Самопровозглашённая Луганская народная республика была бы признательна, если бы Россия решила помочь Донбассу с поставками оружия. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в беседе с РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил российским властям помочь республикам Донбасса, поставив им оружие, дабы быть в состоянии противостоять агрессивным планам Киева.

При этом глава ДНР подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт между Киевом и Донбассом дошёл до эскалации.

"Мы с благодарностью воспримем такое решение, если оно будет принято. Мы выступаем за мирное урегулирование и уже почти восемь лет пытаемся добиться именно такого результата", — сказал Пасечник.

При этом Пасечник уверен, что даже сам факт принятия Россией решения о военной помощи Донбассу мог бы "остудить горячие головы". Кроме того, он выразил искреннюю благодарность РФ за саму инициативу российских властей по поводу возможности поставок оружия, назвав её важным жестом поддержки Донбасса.

"Для нас это важная инициатива, за которую мы благодарны и Андрею Турчаку, и другим российским законодателям и политикам. Это искренний символичный жест, который не только показывает, что Россия нас не бросит в трудную минуту, но сейчас предпринимает шаги, чтобы остудить горячие головы на Украине, которые грезят об "оружии победы" и каком-то военном превосходстве над республиками", — добавил Пасечник.

По словам главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, сказанным ранее, все партии Госдумы выразили свою поддержку предложению "Единой России" о возможных поставках оружия в ДНР и ЛНР.

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