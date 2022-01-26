Глава Республики Крым Сергей Аксёнов первым из руководителей регионов высказался по поводу предложения "Единой России" организовать поставки вооружений непризнанным ДНР и ЛНР.
Аксёнов полностью поддержал инциативу партии. "Единая России" обратилась к руководству РФ с просьбой рассмотреть возможность поставок оружия республикам 26 января.
"Надо защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям. Россия своих не бросает", — написал Аксёнов в своём Телеграм-канале.
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