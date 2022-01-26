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Автор Артём Пермяков

Аксёнов поддержал поставки оружия ДНР и ЛНР

Мир

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов первым из руководителей регионов высказался по поводу предложения "Единой России" организовать поставки вооружений непризнанным ДНР и ЛНР.

Аксёнов поддержал поставки оружия ДНР и ЛНР

Аксёнов полностью поддержал инциативу партии. "Единая России" обратилась к руководству РФ с просьбой рассмотреть возможность поставок оружия республикам 26 января.

"Надо защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям. Россия своих не бросает", — написал Аксёнов в своём Телеграм-канале.

  • Ранее глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что все фракции Госдумы поддерживают предложение "Единой России" о поставках вооружений Донбассу.
  • Депутат Вячеслав Никонов считает, что оружие для ДНР и ЛНР может стать первой реакцией России на отрицательный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности.
  • Представитель России на переговорах "Нормандской четвёрки" по Донбассу Дмитрий Козак связал возможность поставок оружия республикам с исполнением Украиной Минских соглашений. По его словам, если Киев выполнит подписанный семь лет назад документ, то вопрос с вооружением ДНР и ЛНР отпадёт сам собой.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Темы днр лнр крым война оружие украина донбасс сергей аксёнов
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