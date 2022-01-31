Чтобы нормализовать отношения Запада с Россией или хотя бы снизить градус напряжения между ними, ЕС и НАТО должны ""утихомирить" Украину, Польшу и страны Балтии.
Так считает испанский профессор-политолог Хорхе Местре. В интервью ИА ТАСС он напомним, что Москва "чётко обозначила свою позицию" по безопасности. И теперь очередь за США, НАТО и Евросоюзом.
И первое, что они, по мнению Местре, должны сделать, это изменить тональность своего диалога с Россией, что невозможно пока Прибалтика и Польша используют агрессивную риторику.
"Единственное, что они сейчас делают, — это загоняют нас в диалектическую спираль, основанную на конфликте", — сказал испанский профессор.
Что касается Украины, ставшей очагом напряжённости, то она должна оставаться нейтральной страной и перестать мечтать о членстве в НАТО:
"Следует вернуться к соглашению о формировании Совета Россия — НАТО 1997 года, в котором чётко сказано: ни одна из сторон не будет создавать сфер влияния в Европе. Что это означает? Что Украина не может быть активным членом НАТО. Украина может сотрудничать с альянсом, но не быть полноправным членом", — уверен Местре.
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