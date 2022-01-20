Песков высказался по поводу отказа Поклонской стать послом в Кабо-Верде

Возможные кандидатуры на должность посла в республику Кабо-Верде пока не рассматривались. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после того, как стало известно, что назначенная на эту должность Наталья Поклонская отказалась её занять.

Песков подтвердил обнародованную ранее информацию, что отказ Поклонской от должности посла в Кабо-Верде обусловлен личными причинами.

"Насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались. А почему — речь же идёт о личных обстоятельствах", — уточнил Песков.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новая кандидатура посла в республику будет выбрана президентом. Об этом пишет RT.

"Это прерогатива президента", — сообщила она, отвечая на вопрос о том, кто назначит нового посла в республику.

Ранее, 19 января, сама Поклонская сообщила, что в силу личных обстоятельств не сможет занять должность посла в Кабо-Верде.

"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства", — сказала она.

При этом она добавила, что согласна на любую должность, на которую решать определить её власти.

"Всегда говорила и повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", — заявила она.

Помимо ответа на вопрос о причинах отказа от высокой должности, Поклонская также рассказала о том, злоупотребляла ли она своими полномочиями, которые предполагает этот пост.

"Отвечая на вопросы некоторых блогеров, которые считают себя расследователями коррупционных скандалов, по поводу моего "необоснованного" пользования статусом посла, не приступив к выполнению обязанностей (имеется в виду получение зарплаты, стажа дипломатической службы, статуса моей должности, охраны, машины), скажу, что все эти волнения напрасны. Не пользуюсь. Потому что вышеперечисленные блага получают после вступления в должность в установленном порядке", — сказала бывший прокурор Крыма.

Наталья Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде в октябре 2021 года по распоряжению президента РФ. После этого депутат Госдумы выразила благодарность за оказанное ей доверие и дала обещание достойно представлять Россию в стране назначения.

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