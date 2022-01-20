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Автор Светлана Нерадовская

Песков высказался по поводу отказа Поклонской стать послом в Кабо-Верде

Мир

Возможные кандидатуры на должность посла в республику Кабо-Верде пока не рассматривались. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после того, как стало известно, что назначенная на эту должность Наталья Поклонская отказалась её занять.

Песков высказался по поводу отказа Поклонской стать послом в Кабо-Верде

Песков подтвердил обнародованную ранее информацию, что отказ Поклонской от должности посла в Кабо-Верде обусловлен личными причинами.

"Насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались. А почему — речь же идёт о личных обстоятельствах", — уточнил Песков.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новая кандидатура посла в республику будет выбрана президентом. Об этом пишет RT.

"Это прерогатива президента", — сообщила она, отвечая на вопрос о том, кто назначит нового посла в республику.

Ранее, 19 января, сама Поклонская сообщила, что в силу личных обстоятельств не сможет занять должность посла в Кабо-Верде.

"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства", — сказала она.

При этом она добавила, что согласна на любую должность, на которую решать определить её власти.

"Всегда говорила и повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", — заявила она.

Помимо ответа на вопрос о причинах отказа от высокой должности, Поклонская также рассказала о том, злоупотребляла ли она своими полномочиями, которые предполагает этот пост.

"Отвечая на вопросы некоторых блогеров, которые считают себя расследователями коррупционных скандалов, по поводу моего "необоснованного" пользования статусом посла, не приступив к выполнению обязанностей (имеется в виду получение зарплаты, стажа дипломатической службы, статуса моей должности, охраны, машины), скажу, что все эти волнения напрасны. Не пользуюсь. Потому что вышеперечисленные блага получают после вступления в должность в установленном порядке", — сказала бывший прокурор Крыма.

Наталья Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде в октябре 2021 года по распоряжению президента РФ. После этого депутат Госдумы выразила благодарность за оказанное ей доверие и дала обещание достойно представлять Россию в стране назначения.

 

 

 

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Прощай, Кабо-Верде. Наталья Поклонская не будет послом | Крым.Важное на радио Крым.Реалии
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия дмитрий песков наталья поклонская
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