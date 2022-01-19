Погранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границы польскими военными

Два факта нарушения границы польскими военнослужащими зафиксировали белорусские пограничники.

Как сообщает Госпогранкомитет республики, нарушения были совершены накануне вечером на автодорожном мосту в белорусском пункте пропуска Козловичи. Там польский военный с оружием зашёл на территорию Белоруссии на 20 метров и вернулся назад.

"Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу", — говорится в сообщении.

Белоруссия проинформировала Польшу о выявленных нарушениях. Планируется, что аппараты пограничных уполномоченных двух стран обменяются информацией по этому поводу в ходе переписки.

В погранкомитете объяснили провокационные действия Польши её стремлением к эскалации напряжённости.

"Несмотря на недружественные шаги сопредельной стороны, позиция Беларуси остается прежней. Все острые и спорные ситуации необходимо решать путём конструктивных двусторонних контактов", — отмечается в сообщении.

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