Два факта нарушения границы польскими военнослужащими зафиксировали белорусские пограничники.
Как сообщает Госпогранкомитет республики, нарушения были совершены накануне вечером на автодорожном мосту в белорусском пункте пропуска Козловичи. Там польский военный с оружием зашёл на территорию Белоруссии на 20 метров и вернулся назад.
"Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу", — говорится в сообщении.
Белоруссия проинформировала Польшу о выявленных нарушениях. Планируется, что аппараты пограничных уполномоченных двух стран обменяются информацией по этому поводу в ходе переписки.
В погранкомитете объяснили провокационные действия Польши её стремлением к эскалации напряжённости.
"Несмотря на недружественные шаги сопредельной стороны, позиция Беларуси остается прежней. Все острые и спорные ситуации необходимо решать путём конструктивных двусторонних контактов", — отмечается в сообщении.
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