Двоих польских солдат ранили при попытке прорыва мигрантов из Белоруссии

Польские военнослужащие пострадали при попытке мигрантов прорваться через границу с белорусской территории. Об этом сообщила представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

По её словам, инцидент произошёл в ночь на 16 декабря в районе деревни Черемхи. Там группа мигрантов совершила попытку прорыва через границу.

"Они очень агрессивны, бросаются камнями. На этот раз им удалось попасть в двух солдат", — цитирует Михальскую ТАСС.

По словам представителя Пограничной стражи, в результате происшествия один из военнослужащих получил травму лица, другой — колена. Пострадавших доставили в больницу.

По словам Михальской, минувшей ночью границу у Черемхи пытались пересечь 40 мигрантов, но они были задержаны. Ещё около 20 нелегалов совершили попытку перехода границы в местности Наревка. Кроме того, 11 мигрантов шли на прорыв в местности Новы-Двур. Эти попытки пересечения границы также были предотвращены.

По данным польских пограничников, в течение декабря было совершено около 1000 подобных попыток, в ноябре — 8900, в октябре — 17500.

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