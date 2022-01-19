Захарова сочла провокацией заявление Псаки по эвакуации дипломатов РФ с Украины

Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы готовившейся эвакуации российских дипломатов с Украины является провокативным поведением, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это всё можно характеризовать как провокативное поведение", — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Захаровой, заявление Псаки подтверждает вовлечённость Соединённых Штатов в "подготовку провокации" с участием газеты NYT.

Накануне это американское издание сообщило со ссылкой на некие источники о запланированной эвакуации российских дипломатов с Украины.

В тот же день Псаки заявила о наличии у США сведений о готовившейся эвакуации семей представителей российской дипмиссии на Украине в конце декабря — начале января.

В российском МИД опровергли информацию о планах эвакуации. Как сообщила Захарова, посольство и генконсульства РФ на Украине функционируют штатно.

"Делают они это вопреки нападениям на российские загранучреждения со стороны украинских радикалов и провокациям местных силовиков", — подчеркнула представитель МИД.

Она рассказала также о получении работающими на Украине российскими дипломатами и членами их семей персональных угроз.

По словам Захаровой, о подобных фактах украинские власти уведомляются направляемыми им нотами протеста.

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