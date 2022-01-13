Эксперт назвал вбросом заявление США о содействии РФ ракетной программе КНДР

Целью заявлений о российском содействии ракетной программе КНДР может быть дискредитация РФ на фоне переговоров о гарантиях безопасности, заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя Pravda.Ru обвинения в сотрудничестве с Северной Кореей, высказанные госсекретарём США Энтони Блинкеном обвинения в адрес российской компании "Парсек".

"Сейчас идут переговоры…Поэтому идет массированный вброс дезинформации, дискредитирующей нашу страну средствами массовой информации не только Соединенных Штатов Америки, но и европейских государств", — сказал Кнутов.

Он отметил, что США обвиняют российскую компанию в содействии ракетной программе КНДР, хотя известно, что соответствующие технологии передавались Северной Кореи с Украины.

"Передавали технологии производства ракетных двигателей, да и систем управления, и другие технологии по производству ракет из Днепропетровска с "Южмаша"", — уточнил эксперт.

По его словам, китайские компании также поставляют КНДР "достаточно передовые технологи".

Кнутов предположил, что обвинения в помощи северокорейской ракетной программе имеют целью формирование общественного мнения для последующего введения санкция против РФ.

"Нужно создать из России образ врага, образ террористического государства и так далее для того, чтобы обосновать в последующем введение санкций", — заявил эксперт.

Накануне стало известно, что США ввели санкции в отношении российской компании "Парсек". Блинкен назвал её "ключевым источником" технологий для ракетной программы КНДР.

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