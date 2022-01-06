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Автор Ольга Лебедева

Вооруженная охрана космодрома Байконур усилена из-за беспорядков в Казахстане

Мир

Глава Российского Федерального космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-аккаунте, что вооруженная охрана космодрома Байконур, расположенного недалеко от казахского населенного пункта Тиуратам, была усилена в связи с бурными протестами в стране.

По словам Рогозина, день 5 января прошел спокойно, и филиалы агентства, а также органы безопасности и другие структуры работают в штатном режиме, ситуация находится под контролем.

Байконур, 5 января, фото: ТГ-канал Дмитрия Рогозина
Байконур, 5 января, фото: ТГ-канал Дмитрия Рогозина

Напомним, космодром Байконур, построенный в советские годы на территории тогда ещё Казахской ССР, в настоящее время арендуется Россией.  И это является одним из ключевых факторов нашей заинтересованности в стабильности ситуации на территории соседнего государства.

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