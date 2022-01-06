Вооруженная охрана космодрома Байконур усилена из-за беспорядков в Казахстане

Глава Российского Федерального космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-аккаунте, что вооруженная охрана космодрома Байконур, расположенного недалеко от казахского населенного пункта Тиуратам, была усилена в связи с бурными протестами в стране.
По словам Рогозина, день 5 января прошел спокойно, и филиалы агентства, а также органы безопасности и другие структуры работают в штатном режиме, ситуация находится под контролем.
Напомним, космодром Байконур, построенный в советские годы на территории тогда ещё Казахской ССР, в настоящее время арендуется Россией. И это является одним из ключевых факторов нашей заинтересованности в стабильности ситуации на территории соседнего государства.
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