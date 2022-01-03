Пушков объяснил нежелание Байдена вводить санкции против РФ

Президент США Джо Байден не спешит с введением санкций против РФ, поскольку не желает тем самым дать Москве " свободу рук во внешней политике", считает российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, в настоящее время у Вашингтона остались в распоряжении лишь крайне жесткие меры воздействия на Москву, следствием применения которых может стать разрыв отношений между РФ и США, о чём предупредил Байдена российский президент Владимир Путин в ходе состоявшегося 29 декабря телефонного разговора.

Пушков подчеркнул, что в случае введения Байденом "адских" санкций против РФ Соединённые Штат исчерпают возможности политического и экономического давления на неё.

"Потенциал давления будет исчерпан, что усложнит экономическое и финансовое положение России, но даст ей полную свободу рук во внешней политике. Именно этого не хочет дать Москве Байден", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Пушков, отметил, что военные рычаги воздействия на РФ, которые останутся у Байдена после введения санкций, будут крайне опасными для самих Соединённых Штатов.

Напомним, 29 декабря в ходе телефонного разговора Байден пообещал "решительный ответ" США и их союзников в случае "вторжения" РФ на Украину. В свою очередь Путин предостерёг американского президента от введения санкций, заявив, что это может привести к разрыву отношений между РФ и США.

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