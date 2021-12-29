В Киеве заявили, что Украина готова "соединиться" с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина и Россия могут состоять в едином "союзном государстве". По его мнению, российская сторона имеет право на "украинские территории".

По словам парламентария, "соединение" двух государств необходимо для того, чтобы противостоять Западу.

"Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе", — заявил депутат в эфире "Россия-1".

Кроме того, Кива подчеркнул, что украинцы и россияне — братские народы. По мнению депутата, власти Незалежной должны уважать политику Москвы.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление украинского парламентария о том, что из-за "ультиматума" Владимира Путина по гарантиям безопасности, США начнёт "сворачивать" свои силы в Незалежной. По мнению Кивы, события будут развиваться по "сценарию Афганистана".

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