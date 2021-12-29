EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новак объяснил, почему стоимость газа бьёт рекордные отметки
Председатель КС: Россия в скором времени может вернуть смертную казнь
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Рябков: Расширения НАТО больше не будет. Точка
Киев решил мобилизовать детей на случай "вторжения" России: "Лишь бы стреляли"
Пензенский губернатор наградил чиновника за то, что он "мзду не берёт"
Порошенко обвинил Зеленского в пособничестве кражи госбюджета
Украинцы "повесили" главу МВФ и "расстреляли" Сороса под окнами Зеленского
Библейский дом в ФРГ объявил Христа трансгендером

В Киеве заявили, что Украина готова "соединиться" с Россией

Мир

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина и Россия могут состоять в едином "союзном государстве". По его мнению, российская сторона имеет право на "украинские территории".

В Киеве заявили, что Украина готова "соединиться" с Россией

По словам парламентария, "соединение" двух государств необходимо для того, чтобы противостоять Западу.

"Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе", — заявил депутат в эфире "Россия-1".

Кроме того, Кива подчеркнул, что украинцы и россияне — братские народы. По мнению депутата, власти Незалежной должны уважать политику Москвы.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление украинского парламентария о том, что из-за "ультиматума" Владимира Путина по гарантиям безопасности, США начнёт "сворачивать" свои силы в Незалежной. По мнению Кивы, события будут развиваться по "сценарию Афганистана".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Минздраве рассказали, через сколько можно беременеть после вакцинации
RT: Через 30 лет после распада СССР продолжает формировать настоящее
Новак объяснил, почему стоимость газа бьёт рекордные отметки
Еврокомиссия обеспокоена: отношения ЕС со Швейцарией зашли в тупик
Большинство республиканцев по-прежнему считают победу Байдена незаконной
Председатель КС: Россия в скором времени может вернуть смертную казнь
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Рябков: Расширения НАТО больше не будет. Точка
Киев решил мобилизовать детей на случай "вторжения" России: "Лишь бы стреляли"
Пензенский губернатор наградил чиновника за то, что он "мзду не берёт"
Популярное
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери

Младшая дочь Иосифа Пригожина устроила сюрприз звёздному родителю, прилетев из другой страны на праздники.

Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Мир. Новости мира
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Шоу-бизнес
Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"
Ирина Гусакова Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце Ирина Гусакова Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"
Мир. Новости мира
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Дочь Джигана и Самойловой попала в больницу: "Поднялась температура"
Шоу-бизнес
Дочь Джигана и Самойловой попала в больницу: "Поднялась температура"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников