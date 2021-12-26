В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что после выступления российского президента Владимира Путина, США, вероятно, "уйдут" из Незалежной.

Как подчеркнул Кива, "ультиматум" Москвы чётко дал понять, что российская сторона не потерпит провокационных действий Запада.

"Лично я уверен Янки в ближайшее время начнут сворачивать своё присутствие и деятельность на территории Украины. Афганистан-2 уже не за горами", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Депутат отметил, что как и в случае поспешного вывода войск из Афганистана, у Украины есть шанс "стать свободной".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление депутата Рады о том, что Киеву нужна война с Россией для того, чтобы скрыть свои "экономические провалы". По словам Кивы, на "российскую агрессию" планируют списать голод, холод и политические неудачи.

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