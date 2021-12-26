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В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"

Мир

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что после выступления российского президента Владимира Путина, США, вероятно, "уйдут" из Незалежной.

В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"

Как подчеркнул Кива, "ультиматум" Москвы чётко дал понять, что российская сторона не потерпит провокационных действий Запада.

"Лично я уверен Янки в ближайшее время начнут сворачивать своё присутствие и деятельность на территории Украины. Афганистан-2 уже не за горами", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Депутат отметил, что как и в случае поспешного вывода войск из Афганистана, у Украины есть шанс "стать свободной".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление депутата Рады о том, что Киеву нужна война с Россией для того, чтобы скрыть свои "экономические провалы". По словам Кивы, на "российскую агрессию" планируют списать голод, холод и политические неудачи.

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