У привитых пациентов, заражённых омикрон-штаммом коронавируса, могут проявляться необычные симптомы, сообщается в статье Express.
Как правило, основными симптомами COVID-19 является высокая температура, кашель, а также потеря вкуса и обоняния. Новый вариант коронавируса — омикрон-штамм — проявляется по-другому.
По словам эпидемиолога, профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, у привитых пациентов, заражённых "омикроном", были два необычных симптома — тошнота и потеря аппетита. Также инфицированные жаловались на температуру, головную боль и боль в горле. Также у некоторых была рвота.
При этом Спектор перечислил четыре главных симптома омикрон-штамма: насморк, заложенный нос, кашель и слабость.
На сегодняшний день в России подтверждён 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса.
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