EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российской актрисе запретили въезд на Украину на три года
Заммэра озвучил планы Москвы по увеличению рабочих мест у метро Некрасовка
Глава офиса Зеленского объяснил, почему он не разговаривает с Путиным
Путин заявил об успешном пуске гиперзвуковой системы "Циркон"
Воровка без достоинства. В Киеве возмутились образом украинки в сериале Netflix
Сотрудникам "Газпрома" увеличат зарплаты на 7,5%
Asafov.ru признан лучшим на национальной премии политконсультантов
Болгары проголосовали за "изгнание" НАТО из Болгарии
Юрист: Google будет обжаловать многомиллиардный штраф "до последнего"

Инфекционист назвал два необычных симптома "омикрона" у привитых

Мир

У привитых пациентов, заражённых омикрон-штаммом коронавируса, могут проявляться необычные симптомы, сообщается в статье Express.

Инфекционист назвал два необычных симптома "омикрона" у привитых

Как правило, основными симптомами COVID-19 является высокая температура, кашель, а также потеря вкуса и обоняния. Новый вариант коронавируса — омикрон-штамм — проявляется по-другому.

По словам эпидемиолога, профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, у привитых пациентов, заражённых "омикроном", были два необычных симптома — тошнота и потеря аппетита. Также инфицированные жаловались на температуру, головную боль и боль в горле. Также у некоторых была рвота.

При этом Спектор перечислил четыре главных симптома омикрон-штамма: насморк, заложенный нос, кашель и слабость.

На сегодняшний день в России подтверждён 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцинация это ПАНАЦЕЯ? - вирусолог Виталий Зверев
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Эксперт Глущенко рассказал, какие фейерверки опаснее петард
Феминистка поддержала приказ о воинском учёте украинок
Российской актрисе запретили въезд на Украину на три года
Путин заявил, что глупо мешать запуску "Северного потока-2": сами подрезают сук
Заммэра озвучил планы Москвы по увеличению рабочих мест у метро Некрасовка
Глава офиса Зеленского объяснил, почему он не разговаривает с Путиным
Путин заявил об успешном пуске гиперзвуковой системы "Циркон"
Воровка без достоинства. В Киеве возмутились образом украинки в сериале Netflix
Сотрудникам "Газпрома" увеличат зарплаты на 7,5%
Asafov.ru признан лучшим на национальной премии политконсультантов
Популярное
Политика. Новости и аналитика
ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста

Руководители стран ЕС потребовали, чтобы глава Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.

ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста
В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...
Экономика и бизнес
В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...
Происшествия
Избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента
Общество
Симоньян о визите ВВС на пресс-конференцию Путина: "Спокойно ходит"
Любовь Степушова Война на два фронта с Россией и Китаем. Запад размышляет над последствиями Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Первыми "летающими мотоциклистами" станут десантники Вячеслав Шпаковский Ирина Гусакова Больницы в Афганистане переполнены детьми, умирающими от голода Ирина Гусакова
Политика. Новости и аналитика
Главред "Новой газеты" прокомментировал ответ Путина об убийстве Политковской
Шоу-бизнес
Шнуров рассказал, какой вопрос не успел задать Путину
Турция может возглавить антироссийскую операцию НАТО в Донбассе
Мир. Новости мира
Турция может возглавить антироссийскую операцию НАТО в Донбассе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников