Минздрав Белоруссии объявил вакцинацию детей от коронавируса

Представители Министерства здравоохранения Белоруссии одобрили прививки от COVID-19 для несовершеннолетних граждан. Дети от 12 до 17 лет смогут вакцинироваться с 27 декабря этого года.

"Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию", — написали в официальном Telegram-канале министерства.

Если ребёнок уже переболел коронавирусом, прививку можно делать только спустя полгода после заражения, отметили в Минздраве. Также у детей должны отсутствовать противопоказания к вакцинации, подчеркнули представители министерства.

Прививать несовершеннолетних белорусов планируют препаратом Verо Cell. Его производят в Китае, сообщили в Минздраве.

Ранее директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России произвели 150 тысяч доз препарата от COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет. По словам специалиста, до конца года произведут ещё больше "Спутника М". Прививки для детей от 6 до 11 лет запланировали на март 2022 года, отметил учёный.

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