Боррель: ЕС не ясны конечные цели РФ, кроме как "угрожать и ослаблять Украину"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо разработать конкретные действия в отношении России на случай "вторжения" в Незалежную. Как подчеркнул Боррель, пока есть только "слова".

По словам главы европейской дипломатии, все страны-участницы ЕС едины во мнении, что необходимо "предотвратить возможные дальнейшие действия России".

"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчёты российского руководства, и именно поэтому важно, что лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции и предупредили, что любой шаг России против Украины будет иметь тяжёлые последствия", — цитирует Борреля "Интерфакс".

Кроме того, Боррель заявил, что все члены ЕС в конфликте России и Украины должны "надеется на лучшее, но готовиться к худшему". Впрочем, как подчеркнул дипломат, Европе не очень понятно, какие цели стоят перед Москвой.

"Конечные намерения России неясны, за исключением того, что она стремится угрожать и ослаблять Украину", — резюмировал Боррель.

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