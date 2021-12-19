"Зелёная зона", свободная от боевых действий, столицы Ирака подверглась ракетному обстрелу. По сообщению СМИ, на территории, где случился авиаудар, располагаются несколько зданий министерств, а также иностранные представительства, в том числе и посольство США.
Согласно информации, ракета упала недалеко от здания американской дипмиссии.
"Ракетный обстрел нанесён в районе "зелёной зоны" Багдада", — сообщает Al Arabiya в своём аккаунте в Twitter.
О раненых и погибших пока нет информации. В посольстве США ситуацию также не прокомментировали.
Ранее Pravda. Ru писала об авиаударе беспилотника-бомбардировщика по резиденции премьер-министра Ирака в начале ноября. 10 человек из охраны политика пострадали. Тогда, по словам самого премьера, он не получил никаких травм. Позже в правительстве страны сообщили, что знают, что за террористическая организация устроила покушение.
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