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Al Arabiya: в Багдаде произошёл авиаудар рядом с посольством США

Мир

"Зелёная зона", свободная от боевых действий, столицы Ирака подверглась ракетному обстрелу. По сообщению СМИ, на территории, где случился авиаудар, располагаются несколько зданий министерств, а также иностранные представительства, в том числе и посольство США.

Al Arabiya: в Багдаде произошёл авиаудар рядом с посольством США

Согласно информации, ракета упала недалеко от здания американской дипмиссии.

"Ракетный обстрел нанесён в районе "зелёной зоны" Багдада", — сообщает Al Arabiya в своём аккаунте в Twitter.

О раненых и погибших пока нет информации. В посольстве США ситуацию также не прокомментировали.

Ранее Pravda. Ru писала об авиаударе беспилотника-бомбардировщика по резиденции премьер-министра Ирака в начале ноября. 10 человек из охраны политика пострадали. Тогда, по словам самого премьера, он не получил никаких травм. Позже в правительстве страны сообщили, что знают, что за террористическая организация устроила покушение.

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Волна террора накрыла Багдад
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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