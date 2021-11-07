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В Совбезе Ирана назвали покушение на премьера Ирака "подстрекательством"

Мир

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что террористическая атака заминированным дроном резиденции премьер-министра Ирака в Багдаде необходимо расценивать, как "подстрекательство" и связал их с иностранными аналитическими центрами.

В Совбезе Ирана назвали покушение на премьера Ирака "подстрекательством"

По мнению Шамхани, покушение — начало подготовки мятежа и дестабилизации ситуации в стране.

"Покушение является новым подстрекательством к мятежу, которое можно увязать с иностранными аналитическими центрами, которые не принесли ничего, кроме отсутствия безопасности, разлада и нестабильности притесняемому иракскому народу", — написал секретарь в своём аккаунте в Twitter.

Шамхани подчеркнул, что именно иностранные аналитические центры финансируют и поддерживают террористические группировки, а также на протяжении долгих лет занимаются "оккупацией страны".

О нападении на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Казыми стало известно минувшей ночью. В дом политика в "зелёной зоне" Багдада неизвестные запустили заминированный беспилотник. По сообщению местных СМИ, сам Аль-Казыми не пострадал, а вот 10 человек из охраны получили различные ранения. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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