ЕСПЧ обязал РФ выплатить более €370 тысяч женщине, которой муж отрубил кисти рук

Европейский суд по правам человека обязал власти РФ выплатить компенсацию на общую сумму свыше 370 тысяч евро Маргарите Грачёвой, ставшей жертвой домашнего насилия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда, РФ должна выплатить Грачёвой, которой муж из ревности отрубил кисти рук, компенсацию стоимости лечения в размере более 330 тысяч евро, а также 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Сообщается, что ЕСПЧ присудил компенсации ещё трём жертвам домашнего насилия из России. Это Наталья Туникова, Елена Гершман и Ирина Петракова.

Им должны выплатить по 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба.

Кроме того, каждой из четырёх россиянок обязаны возместить судебные издержки в размере 5 тысяч евро.

Суд счёл, что во всех четырёх случаях властями не были приняты адекватные мер для защиты жертв домашнего насилия и не проведены расследования происшествий. В ЕСПЧ отметили, что в российской правовой системе отсутствует определение домашнего насилия.

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