EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России могут ввести бесплатную стерилизацию домашних животных
Байден обсудил с НАТО скопление российских войск у границ Украины
Эксперт туриндустрии рассказал, куда полетят россияне на Новый год
Захарова раскритиковала Нуланд за нежелание разобраться в географии РФ
Пропавших в море на Сахалине рыбаков ищут с вертолётом: прошли сутки
Турчинов в гневе: Украина тратит миллиарды на дороги для российских танков
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Готов эскиз: российская ракета "Союз-5" заменит украинский "Зенит"
В США объяснили, почему Байден поговорил с Зеленским только 9 декабря

Либералы пророчат Ходорковскому роль "нового Колчака" в "переходной России"

Мир

Михаил Ходорковский может стать "верховным правителем России", когда она вступит в "переходный период".

Либералы пророчат Ходорковскому роль "нового Колчака" в "переходной России"

Примерно так заявил ещё один беглый либерал, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв в эфире интернет-канала UkrLife.

По его словам, Ходорковский "идеально подходит" на эту должность, потому что, будучи лично знаком "с российской элитой", "продолжает оставаться оппозиционером".

Как отметил Пономарёв, сам олигарх о своих амбициях такого масштаба не заявлял, но для людей, которые с ним общаются, это не секрет:

"Он (Ходорковский) хочет быть лидером России во время переходного периода. И может им стать, потому что он очень сильный управленец, технократ, хотя и не политик. Ведь ни один политик никогда публично не озвучит такие провокационные и нелицеприятные тезисы, которые озвучивал Ходорковский", — сказал экс-депутат.

"Я за базар отвечу"

И процитировал те самые "тезисы Ходорковского", по-видимому, считая их пунктами программы претендента на роль "верховного правителя России":

  • "Я единственный человек, которому могут верить все стороны — я за базар отвечу".
  • "Я обеспечу безопасность тем, кто нас поддержит в момент смены власти, что к ним не придут расстрельные команды".
  • "Я единственный, кто сможет написать избирательный закон не под себя, а так, чтобы у всех были равные условия".

Кроме того, по словам Пономарёва, беглый бывший глава ЮКОСа (освобождённый, кстати, указом президента о помиловании), обладает опытом хозяйственника, который позволит "не угробить российскую экономику во время смены режима".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Илья Пономарев призвал стрелять по российским солдатам в Крыму
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Байден обсудил с НАТО скопление российских войск у границ Украины
Лукашенко назвал Белоруссию главным звеном давления США и НАТО на Россию
Илон Маск "подумывает" бросить Space X и стать блогером
Эксперт туриндустрии рассказал, куда полетят россияне на Новый год
Захарова раскритиковала Нуланд за нежелание разобраться в географии РФ
Пропавших в море на Сахалине рыбаков ищут с вертолётом: прошли сутки
Турчинов в гневе: Украина тратит миллиарды на дороги для российских танков
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Готов эскиз: российская ракета "Союз-5" заменит украинский "Зенит"
В США объяснили, почему Байден поговорил с Зеленским только 9 декабря
Популярное
Мир. Новости мира
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии

Острая фаза коронавирусной пандемии закончится в 2022 году. Так считает американский миллиардер, финансирующий разработку вакцин, Билл Гейтс.

Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
У Александра Градского нашли недвижимость в Израиле и на Майорке
Шоу-бизнес
У Александра Градского нашли недвижимость в Израиле и на Майорке
Мир. Новости мира
Экс-депутат Госдумы: Путин готовит сюрприз Западу
Происшествия
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Поклонская может быть похищена в Кабо-Верде. Вопрос в решимости Киева Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Политолог Кедми: Байден прощупывал, где проходят границы терпения Путина
Шоу-бизнес
Соратник Юрия Антонова рассказал о состоянии певца после операции
Украинский корабль незаконно вторгся в территориальные воды РФ
Политика. Новости и аналитика
Украинский корабль незаконно вторгся в территориальные воды РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников