Либералы пророчат Ходорковскому роль "нового Колчака" в "переходной России"

Михаил Ходорковский может стать "верховным правителем России", когда она вступит в "переходный период".

Примерно так заявил ещё один беглый либерал, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв в эфире интернет-канала UkrLife.

По его словам, Ходорковский "идеально подходит" на эту должность, потому что, будучи лично знаком "с российской элитой", "продолжает оставаться оппозиционером".

Как отметил Пономарёв, сам олигарх о своих амбициях такого масштаба не заявлял, но для людей, которые с ним общаются, это не секрет:

"Он (Ходорковский) хочет быть лидером России во время переходного периода. И может им стать, потому что он очень сильный управленец, технократ, хотя и не политик. Ведь ни один политик никогда публично не озвучит такие провокационные и нелицеприятные тезисы, которые озвучивал Ходорковский", — сказал экс-депутат.

"Я за базар отвечу"

И процитировал те самые "тезисы Ходорковского", по-видимому, считая их пунктами программы претендента на роль "верховного правителя России":

"Я единственный человек, которому могут верить все стороны — я за базар отвечу".

"Я обеспечу безопасность тем, кто нас поддержит в момент смены власти, что к ним не придут расстрельные команды".

"Я единственный, кто сможет написать избирательный закон не под себя, а так, чтобы у всех были равные условия".

Кроме того, по словам Пономарёва, беглый бывший глава ЮКОСа (освобождённый, кстати, указом президента о помиловании), обладает опытом хозяйственника, который позволит "не угробить российскую экономику во время смены режима".

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