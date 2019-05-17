Бывший депутат Госдумы РФ Пономарев получил гражданство Украины

Бывший депутат Государственный думы России Илья Пономарев получил украинское гражданство. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Болотное дело\" Ильи Пономарева

"Наконец-то, это случилось! Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам", - порадовался экс-парламентарий.

В 2016 году решением большинства голосов, Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Пономарева. Сейчас он находится в Киеве, власти страны предоставляли ему временное убежище.

Известность Пономарев получил после того, как стал единственным депутатом, проголосовавшим против воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в марте 2014 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в эфире украинского телеканала NewsOne пожалел о неспособности украинских военных защитить Крым. По его мнению, ВСУ во время крымских событий должны были открыть огонь по российским войскам.

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