Порошенко назвал беседу Путина и Байдена необходимой для предотвращения войны

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на фоне слухов о готовящейся "российской агрессии" назвал беседу лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена "необходимым шагом для предотвращения войны" и одобрил желание Вашингтона наложить санкции на РФ. Об этом пишет РИА Новости.

7 декабря Путин и Байден побеседовали по видеосвязи в течение двух часов. Лидер США предупредил, что в случае дальнейшего развязывания конфликта на Украине США введут против России серьёзные санкции.

"Разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным по поводу эскалации российской агрессии против Украины — необходимый шаг на пути к созданию условий для предотвращения войны, но для восстановления мира должно быть сделано ещё много. Исключительно важно то, что президент Байден в переговорах выступал скоординировано и единым фронтом с союзниками по НАТО", — такое мнение высказал Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко горячо поддержал санкции, которыми пригрозил Вашингтон России в случае проявления агрессии по отношению к Украине. Бывший украинский лидер убеждён, что в этом плане Украина нуждается в помощи США.

"Полностью поддерживаем подход по так называемым двум Д — призыв к немедленной деэскалации и дипломатическому пути урегулирования. Считаем, что такой подход должен быть усилен третьим Д — деоккупацией украинских территорий Донбасса и Крыма. Убеждены, что активное вовлечение Вашингтона в эти процессы способствовало бы достижению этой цели", — сообщил Порошенко.

Экс-глава государства убеждён, что Киеву для решения своих проблем нужно активнее сотрудничать с партнёрами.

"Также очень важно, чтобы Зеленский прекратил ложную политику "партнеронезависимости", восстановил субъектность страны, отказался от соблазна сепаратных переговоров с Путиным, ведущих к капитуляции, и приобщился к дипломатическим усилиям партнеров", — написал Порошенко.

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