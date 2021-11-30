США предрекли катастрофу в случае войны с РФ из-за Украины

США грозят катастрофические последствия в случае военного конфликта с РФ из-за Украины, заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.

"США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия. Подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан", — цитирует экс-разведчицу РИА Новости.

По мнению Коффлер, в случае столкновения с США РФ может в целях "самообороны" решиться на превентивные шаги и нанести космический и кибернетический удары по американской территории.

Бывшая сотрудница разведки предположила, что такие действия РФ могут спровоцировать ядерную войну в мире.

Коффлер напомнила также, что никому не удалось победить Россию на ее территории.

"Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году", — отметила экс-разведчица.

Она подчеркнула, что Украина не относится к жизненно важным интересам Америки.

"Зависят ли хоть как-то безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США от Украины? ... Ответ — однозначное "нет", — заявила Коффлер.

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