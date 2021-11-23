Зеленский поблагодарил ВМФ за 700 млн долларов в "Твиттере"

Владимир Зеленский обратился в социальных сетях к Совету директоров МВФ. Лидер Незалежной поблагодарил Фонд за очередной кредитный транш в 700 миллионов долларов.

Как отметил Зеленский, он надеется на продолжение программы финансовой помощи.

"Благодарен Совету директоров МВФ за положительное решение по завершении пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение транша объёмом около $700 млн. Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. Программа МВФ будет продолжена", — написал глава Украины на своей странице в Тwitter.

Международный валютный фонд вновь пересмотрел экономические показатели Украины, после чего решил выделить новый транш кредита в размере 699 миллионов долларов. Ещё по программе stand-by у Украины осталось 2,8 миллиарда.

Однако ранее Pravda.Ru публиковала критику в отношении "долговой" политики Зеленского от киевских политологов. Эксперты считают, что Незалежная в глубоком финансовом кризисе и страна просто не в состоянии рассчитаться с внешними государственными долгами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.