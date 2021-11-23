Владимир Зеленский обратился в социальных сетях к Совету директоров МВФ. Лидер Незалежной поблагодарил Фонд за очередной кредитный транш в 700 миллионов долларов.
Как отметил Зеленский, он надеется на продолжение программы финансовой помощи.
"Благодарен Совету директоров МВФ за положительное решение по завершении пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение транша объёмом около $700 млн. Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. Программа МВФ будет продолжена", — написал глава Украины на своей странице в Тwitter.
Международный валютный фонд вновь пересмотрел экономические показатели Украины, после чего решил выделить новый транш кредита в размере 699 миллионов долларов. Ещё по программе stand-by у Украины осталось 2,8 миллиарда.
Однако ранее Pravda.Ru публиковала критику в отношении "долговой" политики Зеленского от киевских политологов. Эксперты считают, что Незалежная в глубоком финансовом кризисе и страна просто не в состоянии рассчитаться с внешними государственными долгами.
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