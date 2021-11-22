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Политолог прокомментировал сообщения СМИ о планах России вторгнуться на Украину

Политика

Историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов прокомментировал Pravda.Ru информацию Bloomberg, сообщившего, что американская разведка считает, будто Россия якобы собирается вторгнуться на Украину в начале 2022 года.

Политолог прокомментировал сообщения СМИ о планах России вторгнуться на Украину

"Тема возобновления большой войны звучит и в СМИ, и в социальных сетях весь 2021 год. И весной было достаточно много заявлений, ожидавших возобновления большого конфликта. Показывались различные кадры видео переброски российских войск к украинским границам. Затем эта тема сошла не то, чтобы на нет, но поутихла. Возможно, это произошло по итогам встречи Путина и Байдена, когда была достигнута некая разрядка обстановки", — сказал Барабанов.

Политолог отметил, что осенью ситуация снова вернулась к весеннему обострению.

"Но сейчас осенью действительно тема возобновления большой войны вновь начинает звучать. И эксперты об этом говорят, и социальные сети и западные официальные структуры. Возможно, этим просто пугают", — сообщил собеседник издания.

Он не исключил, что тема большой войны развивается перед очередной встречей лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"И как раз цель — поднять ставки перед очередным раундом переговоров или в нормандском формате, или в российско-американском формате, поскольку попытки встретиться с Байденом всю осень предпринимаются Россией, судя по различным заявлениям", — заявил Барабанов.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных разведки США, что Россия собирается напасть на Украину в начале 2022 года с трёх направлений, в том числе через территорию Белоруссии.

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Украина готовится к войне с Россией?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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