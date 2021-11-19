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Advance: остановка Германией "Северного потока-2" - выстрел себе в ногу

Мир

Приостановка сертификации "Северного потока-2" является осознанным желанием порвать оставшиеся связи между Россией и Евросоюзом, что только навредит европейским странам, считает аналитик хорватского издания Advance.

Advance: остановка Германией "Северного потока-2" - выстрел себе в ногу

Германия настаивает, чтобы штаб-квартира компании, управляющей газопроводом "Северный поток-2", располагалась в Германии, а не в Швейцарии, как сейчас. Автор статьи считает, что Берлин придумал аргумент для блокировки СП-2, "тем самым выстрелив в ногу и себе, и всей Европе".

По мнению обозревателя, Запад выставил российскому газопроводу преграды, которые можно сравнить с отказом от сертификации "Спутник V".

Журналист считает, что подобное поведение Германии объясняется влиянием США, которые на протяжении многих лет давят на Берлин, требуя, чтобы он отказался от реализации проекта. Когда "Северный поток-2" был достроен, Вашингтон сменил тактику и начал "требовать от Германии гарантий того, что она заблокирует газопровод в случае, если "Россия будет плохо себя вести", подчеркнул аналитик.

"Сейчас, в последние дни правления канцлера Ангелы Меркель, Германия именно это и делает", — добавил он.

По словам обозревателя Advance, "Меркель долгое время сохраняла баланс отношений как с Вашингтоном, так и с Москвой", однако новая власть может отказаться от такой стратегии.

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Германия тормозит Северный поток-2: регулятор приостановил сертификацию
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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